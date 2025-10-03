Apéro kiosque Médiathèque Communautaire De Conty Conty

Apéro kiosque Vendredi 3 octobre, 18h45 Médiathèque Communautaire De Conty Somme

Entrée gratuite pour tous

Début : 2025-10-03T18:45:00 – 2025-10-03T20:00:00

Venez partager vos coups de cœur en lecture, musique ou cinéma autour d’un apéritif sans alcool !

Un moment convivial pour échanger vos découvertes, écouter celles des autres et passer un agréable moment en toute simplicité.

Médiathèque Communautaire De Conty RUE DES ECOLES 80160 Conty Conty 80160 Conty Somme Hauts-de-France 0322411863 https://www.mediatheques-cc2so.fr/ mediatheque.conty@cc2so.fr 03.22.41.18.63

@cc2so