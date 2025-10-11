Apéro latino Bar de l’Europe Avallon

Apéro latino

Bar de l’Europe 7 Place Vauban Avallon Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2025-12-13 2026-02-14 2026-04-11 2026-06-13

Le bar de l’Europe vous propose ses Apéros Latino . Venez apprendre les bases ou simplement vous perfectionner en pratiquant les danses latino avec Mélanie!

Partage et bonne humeur autour d’un apéro avec un verre de punch offert ! Restauration et consommation sur place. .

Bar de l’Europe 7 Place Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 91 03 87 m.fitdance89@gmail.com

English : Apéro latino

German : Apéro latino

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro latino Avallon a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme du Grand Vézelay