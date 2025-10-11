Apéro latino Bar de l’Europe Avallon
Apéro latino Bar de l’Europe Avallon samedi 13 décembre 2025.
Apéro latino
Bar de l’Europe 7 Place Vauban Avallon Yonne
Début : 2025-12-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
2025-12-13 2026-02-14 2026-04-11 2026-06-13
Le bar de l’Europe vous propose ses Apéros Latino . Venez apprendre les bases ou simplement vous perfectionner en pratiquant les danses latino avec Mélanie!
Partage et bonne humeur autour d’un apéro avec un verre de punch offert ! Restauration et consommation sur place. .
Bar de l’Europe 7 Place Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 91 03 87 m.fitdance89@gmail.com
