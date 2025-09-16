Apéro-lecture Abbeville

Apéro-lecture Abbeville jeudi 19 février 2026.

Apéro-lecture

26 Place Georges Clemenceau Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

« Si t’es d’ichi, minge comme ichi gastronomie et langues picardes »

par Sylvie et Jean-Marie François

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ! » La cuisine régionale est, au même titre que la langue, un aspect pertinent de l’identité d’un territoire. Lors de cette soirée informelle, Sylvie et Jean-Marie François tenteront, en dialoguant avec les participants (et autour d’un verre de « cassigoutte »), de recenser les éléments et les recettes susceptibles d’entrer dans la confection d’un « repas picard » type. L’élaboration de ce menu sera agrémentée de contes locaux, sur le thème des traditions culinaires locales, et en parler picard, naturellement !

« Si t’es d’ichi, minge comme ichi gastronomie et langues picardes »

par Sylvie et Jean-Marie François

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ! » La cuisine régionale est, au même titre que la langue, un aspect pertinent de l’identité d’un territoire. Lors de cette soirée informelle, Sylvie et Jean-Marie François tenteront, en dialoguant avec les participants (et autour d’un verre de « cassigoutte »), de recenser les éléments et les recettes susceptibles d’entrer dans la confection d’un « repas picard » type. L’élaboration de ce menu sera agrémentée de contes locaux, sur le thème des traditions culinaires locales, et en parler picard, naturellement ! .

26 Place Georges Clemenceau Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

« Si t’es d’ichi, minge comme ichi: gastronomie et langues picardes » (If you’re from ichi, minge like ichi: Picardy gastronomy and languages)

by Sylvie and Jean-Marie François

« Tell me what you eat, I’ll tell you who you are! » Regional cuisine is, like language, a relevant aspect of a territory’s identity. During this informal evening, Sylvie and Jean-Marie François will try, in dialogue with participants (and over a glass of « cassigoutte »), to identify the elements and recipes likely to go into the making of a typical « Picardy meal ». The menu will be accompanied by local tales, on the theme of local culinary traditions and in Picardy, of course!

German :

« Si t’es d’ichi, minge comme ichi: Gastronomie und Sprachen der Picardie »

von Sylvie und Jean-Marie François

« Sag mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist! » Die regionale Küche ist, ebenso wie die Sprache, ein relevanter Aspekt der Identität eines Gebiets. An diesem informellen Abend werden Sylvie und Jean-Marie François im Gespräch mit den Teilnehmern (und bei einem Glas « Cassigoutte ») versuchen, die Elemente und Rezepte für ein typisches « picardisches Essen » zu ermitteln. Die Zubereitung dieses Menüs wird durch lokale Geschichten über lokale kulinarische Traditionen aufgelockert, natürlich in pikardischer Sprache!

Italiano :

« Si t’es d’ichi, minge comme ichi »: gastronomia e lingue piccarde

di Sylvie e Jean-Marie François

« Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei! La cucina regionale fa parte dell’identità di una regione tanto quanto la sua lingua. Nel corso di questa serata informale, Sylvie e Jean-Marie François cercheranno, conversando con i partecipanti (e davanti a un bicchiere di « cassigoutte »), di individuare gli elementi e le ricette che possono costituire un tipico « pasto piccardo ». Il menu sarà accompagnato da racconti locali sul tema delle tradizioni culinarie locali, in Piccardia, naturalmente!

Espanol :

« Si t’es d’ichi, minge comme ichi »: gastronomía y lenguas de Picardía

por Sylvie y Jean-Marie François

dime qué comes y te diré quién eres » La cocina regional forma parte de la identidad de una región tanto como su lengua. Durante esta velada informal, Sylvie y Jean-Marie François intentarán, en conversación con los participantes (y en torno a un vaso de « cassigoutte »), identificar los elementos y recetas susceptibles de formar parte de una típica « comida picarda ». El menú irá acompañado de relatos locales sobre el tema de las tradiciones culinarias locales, ¡en Picardía, por supuesto!

L’événement Apéro-lecture Abbeville a été mis à jour le 2025-09-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME