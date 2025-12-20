Apéro Lecture Causerie (Nuits de la lecture 2026) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Apéro Lecture Causerie (Nuits de la lecture 2026)
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
2026-01-20
À l’occasion des Nuits de la Lecture,
laissez-vous guider par l’équipe de la médiathèque à travers une visite entre littérature et œuvres d’art, à la découverte de villes et de campagnes du passé, imaginées, futures, ou bien réelles…
Entrée libre, +13 ans.
+33 5 58 07 16 56 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Apéro Lecture Causerie (Nuits de la lecture 2026)
On the occasion of the Nuits de la Lecture,
let the media library team guide you on a tour of literature and works of art, discovering towns and countryside of the past, imagined, future or real…
Free admission, +13 years.
