Apéro Lecture Causerie (Nuits de la lecture 2026) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Apéro Lecture Causerie (Nuits de la lecture 2026)

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

2026-01-20

À l’occasion des Nuits de la Lecture,

laissez-vous guider par l’équipe de la médiathèque à travers une visite entre littérature et œuvres d’art, à la découverte de villes et de campagnes du passé, imaginées, futures, ou bien réelles…

Entrée libre, +13 ans.

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Apéro Lecture Causerie (Nuits de la lecture 2026)

On the occasion of the Nuits de la Lecture,

let the media library team guide you on a tour of literature and works of art, discovering towns and countryside of the past, imagined, future or real…

Free admission, +13 years.

