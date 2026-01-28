Apéro-lecture Laz

Apéro-lecture

Bibliothèque de Laz Laz Finistère

Apéro-lecture à la bibliothèque de Laz le vendredi 13 février à 18h00 avec Géraldine Briand Hary, autrice, illustratrice

02 98 93 83 51

bibliothequelaz29@gmail.com

www.laz.fr .

Bibliothèque de Laz Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 93 83 51

