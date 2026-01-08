Apéro-lecture Médiathèque Louverné
Apéro-lecture Médiathèque Louverné vendredi 27 mars 2026.
Apéro-lecture
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne
Début : 2026-03-27 15:30:00
fin : 2026-03-27 19:00:00
2026-03-27
Lectures de textes issus de la littérature adulte, suivies d’un apéritif proposé par la Médiathèque.
Public adulte. Entrée libre. Plus d’informations au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr
English :
Readings of texts from adult literature, followed by an aperitif hosted by the Médiathèque.
For adults. Free admission. Further information: 02 43 26 38 08 or mediatheque@louverne.fr
