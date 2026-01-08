Apéro-lecture Médiathèque Louverné

Apéro-lecture

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-27 15:30:00

2026-03-27 19:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Lectures de textes issus de la littérature adulte, suivies d’un apéritif proposé par la Médiathèque.

Public adulte. Entrée libre. Plus d’informations au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr

+33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

English :

Readings of texts from adult literature, followed by an aperitif hosted by the Médiathèque.

For adults. Free admission. Further information: 02 43 26 38 08 or mediatheque@louverne.fr

L’événement Apéro-lecture Louverné a été mis à jour le 2026-01-08 par LAVAL TOURISME