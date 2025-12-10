Apéro lecture souvenirs, souvenirs Sélestat

Apéro lecture souvenirs, souvenirs

18 rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-23 19:12:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Soirée sous forme d’une lecture théâtralisée à l’occasion des 10 ans de l’Autre Scène . Tout public, apéro offert

A l’occasion des 10 ans de l’Autre Scène

Qu’est-ce qu’on conserve de nos souvenirs ? Où est-ce qu’on les stocke ? Où est-ce qu’on les enterre ? Dans un coin de nos têtes, dans les textes, dans les mots. Pour qui ont-ils de la valeur ? Ce sont ces tentatives de conservation que nous explorons lors de la restitution des textes de l’atelier d’écriture de l’Autre Scène. Une soirée sous forme d’une lecture théâtralisée orchestrée par Marion Bouquet.

Tout public

Apéritif offert .

18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est

English :

An evening of staged readings to celebrate the 10th anniversary of l’Autre Scène . Open to all, with aperitif

