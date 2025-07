Apéro-lecture-spectacle Le Lieu Utile Angoulême

Apéro-lecture-spectacle Le Lieu Utile Angoulême samedi 19 juillet 2025.

Apéro-lecture-spectacle

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Textes de Jacques Prévert.

Comédien et chanteur, Alex Fern mène de front un parcours de comédien et un parcours de chanteur. Il interprète des textes contemporains, de théâtre musical et de répertoire.

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr

English :

Texts by Jacques Prévert.

Actor and singer, Alex Fern combines his career as an actor with that of a singer. He performs contemporary texts, musical theater and repertoire.

German :

Texte von Jacques Prévert.

Alex Fern ist Schauspieler und Sänger. Er hat eine Karriere als Schauspieler und eine Karriere als Sänger hinter sich. Er interpretiert zeitgenössische Texte, Musiktheater und Repertoire.

Italiano :

Testi di Jacques Prévert.

Attore e cantante, Alex Fern unisce la sua carriera di attore a quella di cantante. Interpreta testi contemporanei, teatro musicale e repertorio.

Espanol :

Textos de Jacques Prévert.

Actor y cantante, Alex Fern compagina su carrera de actor con la de cantante. Interpreta textos contemporáneos, teatro musical y repertorio.

