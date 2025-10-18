Apéro-lecture Venez, nous avons les clés Rue Jean Teillet Saint-Junien

Apéro-lecture Venez, nous avons les clés Rue Jean Teillet Saint-Junien samedi 18 octobre 2025.

Apéro-lecture Venez, nous avons les clés

Rue Jean Teillet Espace culturel salle Laurentine-Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Organisé par Les Amis des Mots en partenariat avec la Médiathèque de Saint-Junien, cet apéro-lecture promet un moment chaleureux, où les mots s’invitent à table et se dégustent comme un bon vin ! Venez partager un instant de détente et de découverte autour de textes choisis, lus avec passion. Entre échanges, rires et émotions, laissez-vous porter par la magie des mots et la convivialité de l’instant. Un rendez-vous littéraire à savourer sans modération, que vous soyez lecteur curieux, amoureux des belles histoires ou simplement en quête d’un bon moment à partager ! .

Rue Jean Teillet Espace culturel salle Laurentine-Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediationculturelle@saint-junien.fr

English : Apéro-lecture Venez, nous avons les clés

German : Apéro-lecture Venez, nous avons les clés

Italiano :

Espanol : Apéro-lecture Venez, nous avons les clés

L’événement Apéro-lecture Venez, nous avons les clés Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Porte Océane du Limousin