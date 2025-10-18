Apéro-lecture Venez, nous avons les clés Rue Jean Teillet Saint-Junien
Rue Jean Teillet Espace culturel salle Laurentine-Teillet Saint-Junien Haute-Vienne
Organisé par Les Amis des Mots en partenariat avec la Médiathèque de Saint-Junien, cet apéro-lecture promet un moment chaleureux, où les mots s’invitent à table et se dégustent comme un bon vin ! Venez partager un instant de détente et de découverte autour de textes choisis, lus avec passion. Entre échanges, rires et émotions, laissez-vous porter par la magie des mots et la convivialité de l’instant. Un rendez-vous littéraire à savourer sans modération, que vous soyez lecteur curieux, amoureux des belles histoires ou simplement en quête d’un bon moment à partager ! .
Rue Jean Teillet Espace culturel salle Laurentine-Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediationculturelle@saint-junien.fr
