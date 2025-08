Apéro littéraire à la Médiathèque de Luc-La-Primaube Luc-la-Primaube

Apéro littéraire à la Médiathèque de Luc-La-Primaube Luc-la-Primaube vendredi 29 août 2025.

Apéro littéraire à la Médiathèque de Luc-La-Primaube

2 Place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron

Gratuit

Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Lecture à voix haute et conseils de lecture autour d’un grignotage apporté par chacun.

2 Place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr

English :

Read-aloud and reading tips over a snack brought by everyone.

German :

Vorlesen und Buchtipps bei selbst mitgebrachten Knabbereien.

Italiano :

Letture ad alta voce e consigli di lettura davanti a una merenda portata da tutti.

Espanol :

Lecturas en voz alta y consejos de lectura con un tentempié traído por todos.

