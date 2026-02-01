Apéro littéraire à la médiathèque Luc-la-Primaube
2 place du Ségala Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2026-02-06
Venez partager vos coups de cœur et apprécier celui des bibliothécaires.
2 place du Ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr
English :
Come and share your favorites and enjoy the librarians’.
