Apéro littéraire Andernos-les-Bains

Apéro littéraire

Apéro littéraire Andernos-les-Bains jeudi 5 mars 2026.

Apéro littéraire

22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05

Date(s) :
2026-03-05

Auberge espagnole littéraire autour des livres à glisser dans ses valises pour les vacances.   .

22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 99 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro littéraire

L’événement Apéro littéraire Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Andernos-les-Bains