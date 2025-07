Apéro littéraire ET Nocturnes des 2 boutiques 23 rue jean jaurès Saint-Jean-en-Royans

23 rue jean jaurès 1 rue cricri Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

grignottage et boisson compris, sur réservation

Début : Jeudi 2025-08-07 19:00:00

fin : 2025-08-07 23:00:00

2025-08-07

Venez nous parler de vos dernières lectures et nous vous parlerons des nôtres ! Public adulte sur inscription.

Les deux boutiques sont ouvertes à toustes pour flâner, profiter du salon de thé et des jeux en accès libre.

23 rue jean jaurès 1 rue cricri Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com

English :

Come and tell us about your latest reads, and we’ll tell you about ours! Adults by appointment.

Both stores are open to all, so you can stroll around, enjoy the tea room and play games.

German :

Kommen Sie und erzählen Sie uns von Ihrer letzten Lektüre und wir erzählen Ihnen von unserer! Erwachsenenpublikum nach Anmeldung.

Beide Läden sind für alle geöffnet, um zu stöbern, die Teestube zu nutzen und die frei zugänglichen Spiele zu genießen.

Italiano :

Venite a raccontarci le vostre ultime letture e noi vi racconteremo le nostre! Adulti su appuntamento.

I due negozi sono aperti a tutti, quindi potete passeggiare, godervi la sala da tè e i giochi gratuiti.

Espanol :

¡Ven a contarnos tus últimas lecturas y nosotros te contaremos las nuestras! Adultos con cita previa.

Las dos tiendas están abiertas a todos, así que puedes pasear, disfrutar del salón de té y de los juegos gratuitos.

