Apéro littéraire Fabrice Bonardi Librairie-Cave à vins O Coquin de Sort Nexon
Apéro littéraire Fabrice Bonardi Librairie-Cave à vins O Coquin de Sort Nexon samedi 23 mai 2026.
Nexon
Apéro littéraire Fabrice Bonardi
Librairie-Cave à vins O Coquin de Sort 7 rue Pasteur Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Rencontre et dédicace avec l’écrivain Fabrice Bonardi, pour son roman Tentations Limousines paru aux éditions L’Harmattan. Un roman plein de suspens qui vous emmène au cœur de la campagne limousine, dans le village imaginaire de Flavi-le-lac et où les personnages se baladent entre les Cars, Pageas, Rilhac-Lastours et Nexon… Avec une séquence O Coquin de Sort , à V’Là Aut’Chose … Alors, laissez-vous tenter et rendez-vous le 23 mai ! .
Librairie-Cave à vins O Coquin de Sort 7 rue Pasteur Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 35 64 o-coquin-de-sort@orange.fr
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English : Apéro littéraire Fabrice Bonardi
L’événement Apéro littéraire Fabrice Bonardi Nexon a été mis à jour le 2026-05-18 par Terres de Limousin
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