Apéro littéraire J’ai été nature Cloître des Récollets Metz

Apéro littéraire J’ai été nature

Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

Textes et chansons par la compagnie Nihilo NihilLa compagnie de Théâtre Nihilo Nihil propose un Apérolittéraire * (salle du Beffroi) autour de l’état de la nature vu par quelques penseurs et poètes de notre siècle Jean-Marie Pelt, Jean-Pierre Otte, Franck Maubert, Erri de Luca, Marielle Mace, Ether Granek, Karen Dutrech, Baptiste Morizot, Fabienne Raphoz, Jon Alec Baker. Si le progrès a permis à l’homme d’augmenter son espérance de vie, il a mis en même temps, et dans une proportion inverse, en danger la vie de la planète et de ses autres habitants. Un Apérolittéraire est une lecture-spectacle, interactive et conviviale qui donne à découvrir l’univers d’un auteur au travers de textes, chansons et éléments biographiques; où le public se mêle aux récitants; où surtout les émotions se partagent… Présence d’un Food truck. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Sur réservationAdultes

Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Texts and songs by the Nihilo Nihil theater companyThe Nihilo Nihil theater company proposes an Apérolittéraire * (Salle du Beffroi) based on the state of nature as seen by some of our century’s thinkers and poets: Jean-Marie Pelt, Jean-Pierre Otte, Franck Maubert, Erri de Luca, Marielle Mace, Ether Granek, Karen Dutrech, Baptiste Morizot, Fabienne Raphoz, Jon Alec Baker. While progress has enabled mankind to increase its life expectancy, it has at the same time, and in inverse proportion, endangered the life of the planet and its other inhabitants. An Apérolittéraire is an interactive, convivial reading-show that lets you discover the world of an author through texts, songs and biographical elements; where the audience mingles with the narrators; where, above all, emotions are shared… Presence of a food truck. Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

By reservation only

German :

Texte und Lieder von der Theatergruppe Nihilo NihilDie Theatergruppe Nihilo Nihil bietet ein Apérolittéraire * (Salle du Beffroi) rund um den Zustand der Natur aus der Sicht einiger Denker und Dichter unseres Jahrhunderts an: Jean-Marie Pelt, Jean-Pierre Otte, Franck Maubert, Erri de Luca, Marielle Mace, Ether Granek, Karen Dutrech, Baptiste Morizot, Fabienne Raphoz, Jon Alec Baker. Zwar hat der Fortschritt dem Menschen zu einer höheren Lebenserwartung verholfen, doch gleichzeitig und in umgekehrtem Verhältnis hat er das Leben des Planeten und seiner anderen Bewohner in Gefahr gebracht. Eine Apérolittéraire ist eine interaktive und gesellige Lesung, bei der die Welt eines Autors anhand von Texten, Liedern und biografischen Elementen vorgestellt wird, bei der sich das Publikum unter die Sprecher mischt und bei der vor allem die Emotionen geteilt werden… Ein Foodtruck ist anwesend. Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Auf Reservierung

Italiano :

Testi e canzoni della compagnia Nihilo NihilLa compagnia teatrale Nihilo Nihil mette in scena un Apérolittéraire * (Salle du Beffroi) basato sullo stato di natura visto da alcuni pensatori e poeti del nostro secolo: Jean-Marie Pelt, Jean-Pierre Otte, Franck Maubert, Erri de Luca, Marielle Mace, Ether Granek, Karen Dutrech, Baptiste Morizot, Fabienne Raphoz, Jon Alec Baker. Se da un lato il progresso ha permesso all’umanità di aumentare la propria aspettativa di vita, dall’altro ha messo in pericolo, in modo inversamente proporzionale, la vita del pianeta e degli altri suoi abitanti. Un Apérolittéraire è una lettura-spettacolo interattiva e conviviale che permette di scoprire il mondo di un autore attraverso testi, canzoni e dettagli biografici; dove il pubblico si mescola ai narratori; dove, soprattutto, si condividono emozioni… Sarà presente anche un food truck. L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione.

Solo su prenotazione

Espanol :

Textos y canciones de la compañía Nihilo NihilLa compañía de teatro Nihilo Nihil presenta una Apérolittéraire * (Sala del Beffroi) basada en el estado de la naturaleza según algunos pensadores y poetas de nuestro siglo: Jean-Marie Pelt, Jean-Pierre Otte, Franck Maubert, Erri de Luca, Marielle Mace, Ether Granek, Karen Dutrech, Baptiste Morizot, Fabienne Raphoz, Jon Alec Baker. Si bien el progreso ha permitido a la humanidad aumentar su esperanza de vida, al mismo tiempo, y en proporción inversa, ha puesto en peligro la vida del planeta y de sus demás habitantes. Una Apérolittéraire es una lectura-espectáculo interactiva y convivial que permite descubrir el universo de un autor a través de textos, canciones y datos biográficos; donde el público se mezcla con los narradores; donde, sobre todo, se comparten emociones… Se contará con la presencia de un food truck. El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación.

Sólo con reserva previa

