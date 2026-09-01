Apéro littéraire Rue Taillefer Lauzun

Informations pratiques

Lauzun

Apéro littéraire

Rue Taillefer Bibliothèque, sous la halle Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Vous aimez lire et souhaitez partager vos coups de cœur littéraires ? Venez nombreux échanger autour de vos lectures dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Que vous soyez passionné ou curieux de découvrir de nouveaux livres, vous êtes les bienvenus ! Apéritif offert par la mairie.

Vous aimez lire et souhaitez partager vos coups de cœur littéraires ? Venez nombreux échanger autour de vos lectures dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Que vous soyez passionné de littérature ou simplement curieux de découvrir de nouveaux livres, vous êtes les bienvenus ! L’apéritif est offert par la mairie. .

Rue Taillefer Bibliothèque, sous la halle Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Apéro littéraire

Do you love to read and want to share your favorite books? Come join us to discuss what you’ve been reading in a warm and friendly atmosphere. Whether you’re a book lover or just curious to discover new books, you’re welcome to join us! Aperitif courtesy of City Hall.

L’événement Apéro littéraire Lauzun a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun