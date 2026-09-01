Apéro littéraire Rue Taillefer Lauzun
mercredi 23 septembre 2026 · Rue Taillefer · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Apéro littéraire
Rue Taillefer Bibliothèque, sous la halle Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Vous aimez lire et souhaitez partager vos coups de cœur littéraires ? Venez nombreux échanger autour de vos lectures dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Que vous soyez passionné ou curieux de découvrir de nouveaux livres, vous êtes les bienvenus ! Apéritif offert par la mairie.
Vous aimez lire et souhaitez partager vos coups de cœur littéraires ? Venez nombreux échanger autour de vos lectures dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Que vous soyez passionné de littérature ou simplement curieux de découvrir de nouveaux livres, vous êtes les bienvenus ! L’apéritif est offert par la mairie. .
Rue Taillefer Bibliothèque, sous la halle Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine bibliofolie@ville-lauzun.fr
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English : Apéro littéraire
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L’événement Apéro littéraire Lauzun a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun
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