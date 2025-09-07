APÉRO LITTÉRAIRE MAISON DU PATRIMOINE Vias

APÉRO LITTÉRAIRE MAISON DU PATRIMOINE Vias dimanche 7 septembre 2025.

APÉRO LITTÉRAIRE MAISON DU PATRIMOINE

6 Place du 11 Novembre Vias Hérault

Dans le cadre de la journée des associations vous êtes conviés à l’Apéro Littéraire les voix du Sud dimanche 7 septembre

Les mots de cette troisième rencontre littéraire à Vias, prennent racine en terre occitane…

Nous vous invitons à une matinée littéraire où les auteurs qu’ils soient locaux, régionaux ou fièrement occitans viendront faire résonner leurs voix singulières.

À travers récits intimes, légendes oubliées, fragments de mémoire ou évocations de l’Histoire avec un grand H, ils nous offrent un voyage au cœur de notre territoire et de ses imaginaires.

Un moment suspendu, entre langue, culture et passion, à ne pas manquer.

Au programme

Échanges, dédicaces et instants de convivialité.

(Café et boissons fraîches seront proposés à la vente par les bénévoles du comité des fêtes de VIAS.)

Un vin d’honneur offert par la municipalité clôturera ces joyeux moments. .

6 Place du 11 Novembre Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 07 32 53 09 zenon.jm@gmail.com

English :

As part of the Associations Day, you are invited to the Apéro Littéraire les voix du Sud on Sunday September 7th

The words of this third literary gathering in Vias, take root in Occitan soil?

We invite you to a literary morning where local, regional and proudly Occitan authors will share their unique voices.

German :

Im Rahmen des Tages der Vereine sind Sie am Sonntag, dem 7. September, zum Apéro Littéraire les voix du Sud eingeladen

Die Worte dieses dritten literarischen Treffens in Vias haben ihre Wurzeln in Okzitanien..

Wir laden Sie zu einem literarischen Vormittag ein, an dem lokale, regionale und stolz okzitanische Autoren ihre einzigartigen Stimmen erklingen lassen werden.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata delle Associazioni, domenica 7 settembre siete invitati all’Apéro Littéraire les voix du Sud

Le parole di questo terzo incontro letterario a Vias affondano le radici in terra occitana?

Vi invitiamo a una mattinata letteraria in cui autori locali, regionali e orgogliosamente occitani condivideranno le loro voci uniche.

Espanol :

En el marco del Día de las Asociaciones, le invitamos al Apéro Littéraire les voix du Sud, el domingo 7 de septiembre

Las palabras de este tercer encuentro literario de Vias hunden sus raíces en tierra occitana..

Le invitamos a una mañana literaria en la que autores locales, regionales y orgullosamente occitanos compartirán sus voces únicas.

