Apéro littéraire MPAA/Broussais Paris

Dans le cadre du mois de l’égalité femmes-hommes du 14e arrondissement, la

MPAA/Broussais et Sarah Pèpe de la compagnie Vent Debout propose une soirée dédiée à la découverte de textes d’autrices contemporaines de

théâtre.

Pour cette édition, nous avons choisi de mettre à l’honneur des textes autour du thème Transformations.

Ils sont interprétés par les jeunes comédien·nes du Studio JLMB et les

élèves du conservatoire Darius Milhaud. La soirée est ponctuée

d’intermèdes dansés par la Compagnie tôt ou tard.

La

représentation est suivie d’un apéro où publics, autrices, comédien·nes

et amateur·ices de théâtre peuvent échanger en toute convivialité.

LES ŒUVRES SÉLECTIONNÉES

CHLRDCN/Trop beau pour y voir de Béatrice Bienville

Colère d’Alison Cosson

Nous étions la forêt d’Agathe Charnet

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Venez découvrir les autrices de théâtre d’aujourd’hui puis partager vos impressions autour d’un verre !

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-27T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T19:30:00+02:00_2026-03-27T21:30:00+02:00

MPAA/Broussais 100, rue Didot 75014 Paris

+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs



Afficher la carte du lieu MPAA/Broussais et trouvez le meilleur itinéraire

