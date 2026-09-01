Apéro Littéraire – Pierre DESPROGES Espace Valette Sierck-les-Bains

Informations pratiques

Sierck-les-Bains

Apéro Littéraire – Pierre DESPROGES

Espace Valette 8 rue Porte de Trèves Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La compagnie Théâtre de Nihilo Nihil vous invite à un nouvel Apérolittéraire. Une lecture-spectacle, interactive et conviviale qui donne à découvrir l’univers d’un auteur au travers de textes, chansons et éléments biographiques; où le public se mêle aux récitants; où surtout les émotions se partagent… Cette édition reprendra les textes les plus humoristiques de Pierre DESPROGES accompagnés de chansons de l’auteur et autre. Un verre vous sera offert à l’entracte. Inscription obligatoire.Tout public

15 .

Espace Valette 8 rue Porte de Trèves Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 50 04 27 15

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English :

The Nihilo Nihil Theater Company invites you to a new « Ap%E9rolitt%E9raire. » An interactive and engaging staged reading that invites you to discover an author’s world through texts, songs, and biographical elements; where the audience mingles with the narrators; where, above all, emotions are shared… This edition will feature Pierre DESPROGES’s funniest texts, accompanied by songs by the author and others. A complimentary drink will be served during intermission. Registration is required.

L’événement Apéro Littéraire – Pierre DESPROGES Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-06 par TROIS FRONTIERES TOURISME