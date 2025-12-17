Apéro littéraire Saint-Aquilin

Apéro littéraire

Apéro littéraire Saint-Aquilin vendredi 9 janvier 2026.

Apéro littéraire

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09

Date(s) :
2026-01-09

Rencontre avec Bernard Moens, auteur du roman “Nés au vent”.

Tarifs 1 € 5 €

18h30-20h, salle Tiers-lieu

Mikado café mikado.kf@gmail.com
Mikado café mikado.kf@gmail.com   .

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   mikado.kf@gmail.com

English : Apéro littéraire

Interview with Bernard Moens, author of the novel Nés au vent.

Price: 1 ? 5 ?

6:30pm-8pm, salle Tiers-lieu

Mikado café mikado.kf@gmail.com

