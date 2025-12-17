Apéro littéraire Saint-Aquilin
Apéro littéraire Saint-Aquilin vendredi 9 janvier 2026.
Apéro littéraire
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
2026-01-09
Rencontre avec Bernard Moens, auteur du roman “Nés au vent”.
Tarifs 1 € 5 €
18h30-20h, salle Tiers-lieu
Mikado café mikado.kf@gmail.com
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
English : Apéro littéraire
Interview with Bernard Moens, author of the novel Nés au vent.
Price: 1 ? 5 ?
6:30pm-8pm, salle Tiers-lieu
Mikado café mikado.kf@gmail.com
