Apéro littéraire | Saison 25-26 MPAA/Broussais Paris

Apéro littéraire | Saison 25-26 MPAA/Broussais Paris vendredi 7 novembre 2025.

La

MPAA/Broussais et Sarah Pèpe de la compagnie Vent Debout proposent des

soirées dédiées à la découverte de textes d’autrices contemporaines de

théâtre.

Pour cette édition, nous avons choisi de mettre à l’honneur des textes autour du thème Transformations.

Ils sont interprétés par les jeunes comédien·nes du Studio JLMB et les

élèves du conservatoire Darius Milhaud. La soirée est ponctuée

d’intermèdes dansés par des groupes amateurs répétant à la MPAA.

La

représentation est suivie d’un apéro où publics, autrices, comédien·nes

et amateur·ices de théâtre peuvent échanger en toute convivialité.

LES ŒUVRES SÉLECTIONNÉES

Mon grand-père ce robot de Sabine Revillet

La grande Ourse de Penda Diouf

J’ai plusieurs terres de Mavikana Badinga Sousatte

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Venez découvrir les autrices de théâtre d’aujourd’hui puis partager vos impressions autour d’un verre !

Du vendredi 07 novembre 2025 au vendredi 27 mars 2026 :

vendredi

de 19h30 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-07T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-27T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-07T19:30:00+02:00_2025-11-07T21:30:00+02:00;2025-11-14T19:30:00+02:00_2025-11-14T21:30:00+02:00;2025-11-21T19:30:00+02:00_2025-11-21T21:30:00+02:00;2025-11-28T19:30:00+02:00_2025-11-28T21:30:00+02:00;2025-12-05T19:30:00+02:00_2025-12-05T21:30:00+02:00;2025-12-12T19:30:00+02:00_2025-12-12T21:30:00+02:00;2025-12-19T19:30:00+02:00_2025-12-19T21:30:00+02:00;2025-12-26T19:30:00+02:00_2025-12-26T21:30:00+02:00;2026-01-02T19:30:00+02:00_2026-01-02T21:30:00+02:00;2026-01-09T19:30:00+02:00_2026-01-09T21:30:00+02:00;2026-01-16T19:30:00+02:00_2026-01-16T21:30:00+02:00;2026-01-23T19:30:00+02:00_2026-01-23T21:30:00+02:00;2026-01-30T19:30:00+02:00_2026-01-30T21:30:00+02:00;2026-02-06T19:30:00+02:00_2026-02-06T21:30:00+02:00;2026-02-13T19:30:00+02:00_2026-02-13T21:30:00+02:00;2026-02-20T19:30:00+02:00_2026-02-20T21:30:00+02:00;2026-02-27T19:30:00+02:00_2026-02-27T21:30:00+02:00;2026-03-06T19:30:00+02:00_2026-03-06T21:30:00+02:00;2026-03-13T19:30:00+02:00_2026-03-13T21:30:00+02:00;2026-03-20T19:30:00+02:00_2026-03-20T21:30:00+02:00;2026-03-27T19:30:00+02:00_2026-03-27T21:30:00+02:00

MPAA/Broussais 100, rue Didot 75014 Paris

+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs