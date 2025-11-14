Apéro littéraire Trégastel
Apéro littéraire Trégastel vendredi 14 novembre 2025.
Apéro littéraire
Place Sainte Anne Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14 19:30:00
Date(s) :
2025-11-14
Présentation de nouveautés de la rentrée littéraire d’automne.
Adultes, sur inscription. .
Place Sainte Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Apéro littéraire Trégastel a été mis à jour le 2025-10-23 par SITARMOR