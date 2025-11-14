Apéro littéraire

Place Sainte Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 19:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Présentation de nouveautés de la rentrée littéraire d’automne.

Adultes, sur inscription. .

Place Sainte Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro littéraire Trégastel a été mis à jour le 2025-10-23 par SITARMOR