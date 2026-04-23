Apéro littéraire Votre coup de cœur 2025 Médiathèque de la Haye-Pesnel La Haye-Pesnel
Apéro littéraire Votre coup de cœur 2025 Médiathèque de la Haye-Pesnel La Haye-Pesnel jeudi 28 mai 2026.
La Haye-Pesnel
Apéro littéraire Votre coup de cœur 2025
Médiathèque de la Haye-Pesnel 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Venez présenter votre coup de cœur 2025, ou tout simplement piocher des envies de lectures !
Vous lisez, vous échangez, on s’occupe de l’apéro !
Public ado/adulte Entrée libre .
Médiathèque de la Haye-Pesnel 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
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English : Apéro littéraire Votre coup de cœur 2025
L’événement Apéro littéraire Votre coup de cœur 2025 La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer
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