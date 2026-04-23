Apéro littéraire Votre coup de cœur 2025 Médiathèque de la Haye-Pesnel La Haye-Pesnel

La Haye-Pesnel

Apéro littéraire Votre coup de cœur 2025

Médiathèque de la Haye-Pesnel 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Venez présenter votre coup de cœur 2025, ou tout simplement piocher des envies de lectures !

Vous lisez, vous échangez, on s’occupe de l’apéro !

Public ado/adulte Entrée libre .

Médiathèque de la Haye-Pesnel 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

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English : Apéro littéraire Votre coup de cœur 2025

L’événement Apéro littéraire Votre coup de cœur 2025 La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer