Apéro littérature Médiathèque Arinthod

Apéro littérature

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura

Début : 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-02-28 12:30:00

2026-02-28

Apéro littérature le samedi 28 février de 11h à 12h30.

Avec Jean-Pierre Gabriel (Arinthod), de retour à la médiathèque d’Arinthod pour présenter le

2e tome de son livre “La caverne de Julien”. .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61 media-arinthod@terredemeraude.fr

