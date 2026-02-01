Apéro littérature Médiathèque Arinthod
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-02-28 12:30:00
2026-02-28
Apéro littérature le samedi 28 février de 11h à 12h30.
Avec Jean-Pierre Gabriel (Arinthod), de retour à la médiathèque d’Arinthod pour présenter le
2e tome de son livre “La caverne de Julien”. .
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61 media-arinthod@terredemeraude.fr
