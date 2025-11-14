APÉRO LIVE TRIO GINDRAT VIENOT SIDIAZ Juvignac
APÉRO LIVE TRIO GINDRAT VIENOT SIDIAZ Juvignac vendredi 14 novembre 2025.
APÉRO LIVE TRIO GINDRAT VIENOT SIDIAZ
Rue du Poumpidou Juvignac Hérault
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Le vendredi 14 novembre à 18h, la section rythmique du groupe Saf Feh (Sète) invite le chanteur et guitariste Salah du groupe Sidiaz (Marseille) pour une session d’improvisation autour du chant arabe, des blues hypnotiques saharien et américain, et des transes méditerranéennes.
Portés par l’envie de s’affranchir des contraintes des grandes formations, les trois musiciens cherchent à se réapproprier leurs instruments respectifs par l’improvisation et l’intimité.
Gratuit tout public
Réservation conseillée (places limitées)
mediatheque@juvignac.fr ou 04 67 10 40 30 .
Rue du Poumpidou Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 40 30 mediatheque@juvignac.fr
English :
On Friday November 14th at 6pm, the rhythm section of the Saf Feh group (Sète) invites singer and guitarist Salah from the Sidiaz group (Marseille) for an improvisation session based on Arabic chant, hypnotic Saharan and American blues, and Mediterranean trances.
German :
Am Freitag, den 14. November um 18 Uhr lädt die Rhythmusgruppe der Gruppe Saf Feh (Sète) den Sänger und Gitarristen Salah von der Gruppe Sidiaz (Marseille) zu einer Improvisationssitzung rund um arabischen Gesang, hypnotischen Sahara- und amerikanischen Blues und mediterranen Trance ein.
Italiano :
Venerdì 14 novembre alle 18.00, la sezione ritmica del gruppo Saf Feh (Sète) invita il cantante e chitarrista Salah del gruppo Sidiaz (Marsiglia) per una sessione di improvvisazione basata sul canto arabo, sul blues ipnotico sahariano e americano e sulla trance mediterranea.
Espanol :
El viernes 14 de noviembre a las 18:00 horas, la sección rítmica del grupo Saf Feh (Sète) invita al cantante y guitarrista Salah del grupo Sidiaz (Marsella) a una sesión de improvisación en torno al canto árabe, el blues hipnótico sahariano y americano, y el trance mediterráneo.
