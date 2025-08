Apéro-livres à la Maison Ecole Épineuil-le-Fleuriel

Apéro-livres à la Maison Ecole

Épineuil-le-Fleuriel Cher

Début : Mercredi 2025-08-08 18:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-08 2025-08-15

Chaque vendredi soir à la Maison-École !

Et si vous commenciez le week-end par un moment suspendu, entre littérature, convivialité et patrimoine ?

La Maison-École du Grand Meaulnes vous ouvre ses portes tous les vendredis soirs de l’été pour ses Apéros-Livres !

On parle de lectures et de sorties sous les tilleuls au café-buvette du musée! .

Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 70 02 77

English :

Every Friday evening at Maison-École!

German :

Jeden Freitagabend im Maison-École!

Italiano :

Ogni venerdì sera alla Maison-École!

Espanol :

Todos los viernes por la noche en la Maison-École

