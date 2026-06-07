AGENDA · Le Minihic-sur-Rance
Apéro lu Place de l’Église Le Minihic-sur-Rance
vendredi 18 septembre 2026 · Place de l'Église · Le Minihic-sur-Rance
Informations pratiques
Le Minihic-sur-Rance
Apéro lu
Place de l’Église Médiathèque Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Séance de l’Apéro Lu avec l’association LIRE EN PARTAGE ! .
Place de l’Église Médiathèque Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 68 17
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English :
L’événement Apéro lu Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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