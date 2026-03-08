Apéro ludique à la Chapelle Saint Quillain La Chapelle-Saint-Quillain
La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
2026-04-03
L’Auberge de la Madeleine vous accueille à partir de 18h30 pour une soirée conviviale placée sous le signe du partage apéro, jeux et gourmandise ! Au programme apéritif libre avec ou sans alcool, planches dinatoires à partager et/ou pizza maison 3 fromages . Venez profiter d’un moment chaleureux et n’hésitez pas à apporter vos jeux ! Pensez à réserver .
La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 22 26
