Apéro ludique à la Chapelle Saint Quillain

La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’Auberge de la Madeleine vous accueille à partir de 18h30 pour une soirée conviviale placée sous le signe du partage apéro, jeux et gourmandise ! Au programme apéritif libre avec ou sans alcool, planches dinatoires à partager et/ou pizza maison 3 fromages . Venez profiter d’un moment chaleureux et n’hésitez pas à apporter vos jeux ! Pensez à réserver .

La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 22 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro ludique à la Chapelle Saint Quillain

L’événement Apéro ludique à la Chapelle Saint Quillain La Chapelle-Saint-Quillain a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY