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Apéro-Marché-Concert Place St Jean Baptiste Quinssaines

Apéro-Marché-Concert Place St Jean Baptiste Quinssaines vendredi 11 septembre 2026.

Lieu : Place St Jean Baptiste

Adresse : Coursage

Ville : 03380 Quinssaines

Département : Allier

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : vendredi 11 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Quinssaines

Apéro-Marché-Concert

Place St Jean Baptiste Coursage Quinssaines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 02:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Apéro Marché avec Artisans, producteurs locaux et Food truck à partir de 18H.
Buvette tenue par l’association Cœur de Coursage.
Concert de L’étoile du Nord .
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Place St Jean Baptiste Coursage Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 54 47 71  coeurdecoursage@gmail.com

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English :

Aperitif market with craftsmen, local producers and food truck from 6pm.
Refreshment bar run by the C?ur de Coursage association.
Concert by L’étoile du Nord .

L’événement Apéro-Marché-Concert Quinssaines a été mis à jour le 2026-04-28 par Montluçon Tourisme

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