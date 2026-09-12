UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montauban-de-Luchon

APÉRO MARIO KART AU CAFÉ DES 4 CHEMINS & HIP HOP CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon

samedi 12 septembre 2026 · CAFÉ DES 4 CHEMINS · Montauban-de-Luchon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
CAFÉ DES 4 CHEMINS
Adresse
1 Rue de Sous Baylo
Ville
31110 Montauban-de-Luchon
Département
Haute-Garonne
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Montauban-de-Luchon

APÉRO MARIO KART AU CAFÉ DES 4 CHEMINS & HIP HOP

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Venez sacrifier vos amitiés de longue date à coups de carapaces bleues bien placées, le tout sur un fond sonore garantissant un rythme impeccable.
Possibilité de restauration locale, de saison et végétarienne sur place de 19h à 21h30.
Entrée libre.
Tout public. 2  .

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie   contact@quatre-chemins.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come sacrifice your longtime friends with well-aimed blue shells, all set to a soundtrack that guarantees a flawless beat.
Local, seasonal, and vegetarian food is available on-site from 7:00 p.m. to 9:30 p.m.

L’événement APÉRO MARIO KART AU CAFÉ DES 4 CHEMINS & HIP HOP Montauban-de-Luchon a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Montauban-de-Luchon (Haute-Garonne)