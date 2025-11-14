APÉRO MÉDITATION DÉCOUVERTE Montpellier

APÉRO MÉDITATION DÉCOUVERTE

Stage de méditation au centre à Montpellier

Le vendredi 14 novembre de 19:30 à 21:00 avec Kadam Olivier

Envie de découvrir la méditation sans pression et dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous pour cet atelier spécial, conçu pour les débutants. Pendant 20 minutes, Kadam Olivier vous donnera des explications claires et vous guidera à travers deux méditations simples pour vous familiariser avec la pratique.

L’objectif est de vous montrer comment la méditation peut apporter paix et clarté à votre esprit. Pour prolonger ce moment d’échange, un apéro sans alcool suivra la séance. C’est l’occasion idéale de rencontrer d’autres personnes, de poser toutes vos questions et d’échanger librement avec l’enseignant. Notre communauté chaleureuse et ouverte vous accueille sans jugement.

Bénéfices de votre participation

• Vos premiers pas en méditation Apprenez des techniques simples et efficaces pour débuter, même si vous n’avez jamais médité.

• Un esprit apaisé Découvrez comment quelques minutes de méditation peuvent calmer le flot de vos pensées et vous apporter une sérénité profonde.

• Partage et convivialité Échangez librement avec l’enseignant et les autres participants dans une ambiance détendue et bienveillante.

Ce cours convient à tout le monde. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Meditation Discovery Workshop: an aperitif for the mind!

Friday November 14, 7:30 pm to 9 pm With Kadam Olivier

Would you like to discover meditation without pressure and in a friendly atmosphere? Join us for this special workshop, designed for beginners.

German :

Atelier Découverte Méditation: Ein Aperitif für den Geist!

Freitag, 14. November , 19.30 bis 21 Uhr Mit Kadam Olivier

Möchten Sie die Meditation ohne Druck und in einer geselligen Atmosphäre entdecken? Begleiten Sie uns zu diesem speziellen Workshop, der für Anfänger konzipiert ist.

Italiano :

Laboratorio di scoperta della meditazione: un aperitivo per la mente!

Venerdì 14 novembre, dalle 19.30 alle 21.00 Con Kadam Olivier

Volete scoprire la meditazione senza pressioni e in un’atmosfera amichevole? Unitevi a noi in questo workshop speciale, pensato per i principianti.

Espanol :

Taller de descubrimiento de la meditación: ¡un aperitivo para la mente!

Viernes 14 de noviembre , de 19.30 a 21.00 h Con Kadam Olivier

¿Desea descubrir la meditación sin presiones y en un ambiente agradable? Acompáñenos en este taller especial, pensado para principiantes.

