APÉRO MÉDITATION DÉCOUVERTE Montpellier

APÉRO MÉDITATION DÉCOUVERTE

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Envie de découvrir la méditation sans pression et dans une ambiance conviviale ?

Rejoignez-nous pour cet atelier spécial, conçu pour les débutants. Pendant 20 minutes, Agnès, enseignante de méditation expérimenté, vous donnera des explications claires et vous guidera à travers deux méditations simples pour vous familiariser avec la pratique.

Stage de méditation au centre à Montpellier

Le vendredi 17 avril de 19:00 à 20:30 avec Agnès Challant

Envie de découvrir la méditation sans pression et dans une ambiance conviviale ?

Rejoignez-nous pour cet atelier spécial, conçu pour les débutants. Pendant 20 minutes, Agnès, enseignante de méditation expérimenté, vous donnera des explications claires et vous guidera à travers deux méditations simples pour vous familiariser avec la pratique.

L’objectif est de vous montrer comment la méditation peut apporter paix et clarté à votre esprit. Pour prolonger ce moment d’échange, un apéro sans alcool suivra la séance.

C’est l’occasion idéale de rencontrer d’autres personnes, de poser toutes vos questions et d’échanger librement avec l’enseignant. Notre communauté chaleureuse et ouverte vous accueille sans jugement.

Bénéfices de votre participation

•Vos premiers pas en méditation Apprenez des techniques simples et efficaces pour débuter, même si vous n’avez jamais médité.

•Un esprit apaisé Découvrez comment quelques minutes de méditation peuvent calmer le flot de vos pensées et vous apporter une sérénité profonde.

•Partage et convivialité Échangez librement avec l’enseignant et les autres participants dans une ambiance détendue et bienveillante.

Ce cours convient à tout le monde.

Sur inscription .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

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English :

Would you like to discover meditation without pressure and in a friendly atmosphere?

Join us for this special workshop, designed for beginners. For 20 minutes, experienced meditation teacher Agnès will give you clear explanations and guide you through two simple meditations to familiarize you with the practice.

L’événement APÉRO MÉDITATION DÉCOUVERTE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER