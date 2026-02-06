Apéro Micro-folie Carignan

Apéro Micro-folie

Depuis son ouverture en 2019 dans les locaux de la médiathèque, la Micro-folie de Carignan, musée numérique, s’est enrichie de contenus variés sport, architecture, régions française…En 2025, les bibliothécaires, en lien avec le Musée-atelier du Feutre de Mouzon, vous avaient présentées leurs œuvres préférées de la toute nouvelle collection consacrée au Grand EstCette année, venez découvrir leurs nouveaux coups de cœur au travers de discussions et d’anecdote. Tableaux, manuscrits ou objets historiques vous attendent également ! Cette présentation sera suivie d’un moment convivial autour de quelques douceurs.

Since its opening in 2019 on the premises of the media library, the Carignan Micro-folie, a digital museum, has been enriched with a variety of content: sports, architecture, French regions…In 2025, the librarians, in association with the Musée-atelier du Feutre de Mouzon, presented their favorite works from the brand-new collection dedicated to the Grand Est region. This year, come and discover their new favorites through discussions and anecdotes. Paintings, manuscripts and historical objects also await you! The presentation will be followed by a moment of conviviality over sweet treats.

