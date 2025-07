Apéro Mix au V and B V and B Romans-sur-Isère

V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

L’été est là, c’est la fin de semaine alors que dites-vous d’une soirée apéro en terrasse avec DJ Eslow ? Venez passer un bon moment, en musique avec des potes autour d’un cocktail, d’un verre de vin ou d’une bonne bière ; vous ne le regretterez pas !

V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr

English :

Summer’s here, it’s the weekend, so how about an aperitif evening on the terrace with DJ Eslow? Come and have a good time, with music and friends, over a cocktail, a glass of wine or a good beer; you won’t regret it!

German :

Der Sommer ist da, es ist Wochenende, also wie wäre es mit einem Aperitifabend auf der Terrasse mit DJ Eslow? Verbringen Sie eine schöne Zeit mit Musik und Freunden bei einem Cocktail, einem Glas Wein oder einem guten Bier; Sie werden es nicht bereuen!

Italiano :

L’estate è arrivata ed è il fine settimana, quindi che ne dite di un aperitivo in terrazza con DJ Eslow? Venite a divertirvi con i vostri amici davanti a un cocktail, un bicchiere di vino o una buona birra: non ve ne pentirete!

Espanol :

El verano ya está aquí y es fin de semana, así que ¿qué tal una noche de aperitivo en la terraza con DJ Eslow? Ven a divertirte con tus amigos tomando un cóctel, una copa de vino o una buena cerveza, ¡no te arrepentirás!

