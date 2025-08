APERO MIX avec Toudonner Jardin de l’éperon Ancenis-Saint-Géréon

APERO MIX avec Toudonner Jardin de l’éperon Ancenis-Saint-Géréon vendredi 8 août 2025.

APERO MIX avec Toudonner

Jardin de l’éperon Boulevard Joubert Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-08-08 18:00:00

fin : 2025-08-08 22:00:00

2025-08-08

Venez écouter Toudonner un groupe World Music

Restauration, Animations, Bar

Horaires de la guinguette

Lundi à Jeudi 12h-22h

Vendredi et Samedi 12h-00h

Dimanche 12h-21h .

eperon@kresto.fr

English :

Come and listen to Toudonner, a World Music band

German :

Kommen Sie und hören Sie Toudonner eine World-Music-Band

Italiano :

Venite ad ascoltare i Toudonner, un gruppo di World Music

Espanol :

Ven a escuchar a Toudonner, un grupo de World Music

L’événement APERO MIX avec Toudonner Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-07-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis