Apéro Mix chez Skáli Saint-Jean-de-Sixt

place de l’Ancienne Ecole Saint-Jean-de-Sixt Haute-Savoie

Profitez d’un apéro mix en terrasse

place de l’Ancienne Ecole Saint-Jean-de-Sixt 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 11 79 02 skali74450@gmail.com

English :

Enjoy an aperitif mix on the terrace

German :

Genießen Sie einen Aperitif-Mix auf der Terrasse

Italiano :

Gustate un aperitivo misto in terrazza

Espanol :

Disfrute de un aperitivo combinado en la terraza

