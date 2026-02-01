Apéro Mix Zone de Colguen Concarneau
Apéro Mix Zone de Colguen Concarneau vendredi 6 février 2026.
Apéro Mix
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Saison 3 Episode 2 Like a fox invite Petit Pied, ambiance techno punk
Restauration sur place
Prix libre .
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22
English : Apéro Mix
