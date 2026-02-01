Apéro Mix Zone de Colguen Concarneau

Apéro Mix

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Saison 3 Episode 2 Like a fox invite Petit Pied, ambiance techno punk

Restauration sur place

Prix libre .

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22

English : Apéro Mix

