Apéro Mix & Projection Vidéo Le Sonambule Gignac

Gratuit. Inscription vivement conseillée pour les visites guidées (départs à 18h30 et 19h30, durée 30 min).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T23:59:00

Dj set, VJing et visites guidées au Sonambule !

Pour la toute première participation du Sonambule aux Journées Européennes du Patrimoine (JEP), le Sonambule sort le grand jeu avec son partenaire Culture Underground !

Colombe Delacoste, artiste vidéaste, viendra métamorphoser la façade du Sonambule avec un monumental VJing, une performance visuelle immersive et poétique. Une manière originale de mettre à l’honneur le lieu & son patrimoine architectural, thème de l’édition 2025 des JEP.

Côté coulisses, suivez nos visites guidées qui vous feront prendre de la hauteur et vous dévoileront tous les recoins de votre salle de concert préférée.

Dans le patio, c’est le retour des Apéros Mix : des DJ set à ciel ouvert pour danser toute la nuit.

Aux platines :

– dj Nana electro / house / african

– dj Ephemere techno / electro/funky

– dj Kry Ilona techno / electro / hard trance

– dj EVASION electro / minimal

– dj LULU electro house / dance

Bar & tapas sur place dès 18h30.

Le Sonambule n’a pas fini de vous étonner !

Le Sonambule 2 Av. du Mas Salat, 34150 Gignac Gignac 34150 Hérault Occitanie

