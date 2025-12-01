Apéro Mix Za Des Grandes Chasses Saint-Paul-lès-Romans

Apéro Mix

Za Des Grandes Chasses 820 impasse Abbé Pierre Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 12:00:00

fin : 2025-12-21 15:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Le Miami & ASHKA Players vous donne rendez-vous à partir de midi pour un apéro mix convivial et festif.

Ce sera le dernier service avant la fermeture annuelle.

.

Za Des Grandes Chasses 820 impasse Abbé Pierre Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 25 47 contact@miamigrill.com

English :

Miami & ASHKA Players invite you to join us from midday for a convivial and festive aperitif mix.

This will be the last service before the annual closing.

L’événement Apéro Mix Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-12-11 par Valence Romans Tourisme