Apéro Mix Za Des Grandes Chasses Saint-Paul-lès-Romans
Apéro Mix Za Des Grandes Chasses Saint-Paul-lès-Romans dimanche 21 décembre 2025.
Apéro Mix
Za Des Grandes Chasses 820 impasse Abbé Pierre Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 12:00:00
fin : 2025-12-21 15:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Le Miami & ASHKA Players vous donne rendez-vous à partir de midi pour un apéro mix convivial et festif.
Ce sera le dernier service avant la fermeture annuelle.
.
Za Des Grandes Chasses 820 impasse Abbé Pierre Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 25 47 contact@miamigrill.com
English :
Miami & ASHKA Players invite you to join us from midday for a convivial and festive aperitif mix.
This will be the last service before the annual closing.
L’événement Apéro Mix Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-12-11 par Valence Romans Tourisme