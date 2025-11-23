Apéro motard(e)s Chaource

Apéro motard(e)s

Dimanche 23 novembre CHAOURCE Apéro motard(e)s. Rendez-vous à 11h30 au Shaka Pub, 1 route de la forêt d’Aumont, Les Bruyères 10210 Chaource.

Plat unique, quiz motard(e).

Merci de prévenir de votre présence afin d’être en mesure d’accueillir dans les meilleures conditions.

Informations et réservations +33 (0)6 20 59 71 38 .

