Apéro musical au Fournil le Pain à Paulhe Café Fournil, le pain de Paulhe Paulhe

Apéro musical au Fournil le Pain à Paulhe

Café Fournil, le pain de Paulhe 4 places St Amans Paulhe Aveyron

INFOS PRATIQUES :

Ouverture des portes à 19h30

Début du concert à 20h

Entrée libre

Où ? Café-fournil Le Pain de Paulhe 4 pl. St Amans 12520 Paulhe

Parking en bas du village puis suivez les flèches Le Pain de Paulhe dans le village.

Infos 07 65 79 37 89

SUR PLACE :

A boire Choix de bières et limonades locales & bio des Brasseurs de la Jonte, vin au verre, jus de pomme de Compeyre.

A grignoter Crackers au levain, café et thé gourmands (biscuits maison).

Assiette de produits locaux & bio UNIQUEMENT SUR RESERVATION :

au 07 65 79 37 89 au plus tard le mardi 5 août

– Assiette Aveyronnaise 12€: Charcuterie de petits producteurs, tome de brebis et pérail bio du Gaec des Truels

du Larzac, melon bio, tomates Aveyron bio, estragon, servis avec une sélection de 3 de nos pains au levain

naturel: nature sauvage, grain de folie et pouncho (abricot raisin amande).

– Assiette Végétarienne 10€: Houmous bio maison, tome de brebis et pérail bio du Gaec des Truels du Larzac,

melon bio, tomates Aveyron bio, estragon, servis avec une sélection de 3 de nos pains au levain naturel: nature

sauvage, grain de folie et pouncho (abricot raisin amande). .

Café Fournil, le pain de Paulhe 4 places St Amans Paulhe 12520 Aveyron Occitanie +33 7 65 79 37 89 fournil@lepaindepaulhe.fr

