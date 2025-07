Apéro musical aux Cimes de Courcy Brain-sur-Allonnes

678 la cave peinte Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire

Début : 2025-07-24 20:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-24

Quand la musique s’invite à votre table…

Laissez-vous porter par une programmation musicale variée, pensée pour vous faire vivre des soirées intimistes et chaleureuses.

Installez-vous confortablement, partagez une planche apéritive, détendez-vous… et profitez des talents d’artistes aux styles tout aussi variés, qui se succèderont tout au long de la saison.

Des concerts uniques, authentiques et pleins d’émotions… à découvrir et redécouvrir chaque semaine !

PRECISIONS HORAIRES

Du jeudi 24 au samedi 26 juillet 2025 à partir de 20h. .

678 la cave peinte Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 47 05 50 info@lescimesdecourcy.fr

English :

When music invites itself to your table…

Let yourself be carried away by a varied musical program, designed to provide warm, intimate evenings.

German :

Wenn die Musik an Ihren Tisch kommt…

Lassen Sie sich von einem abwechslungsreichen Musikprogramm tragen, das darauf ausgerichtet ist, Ihnen einen intimen und gemütlichen Abend zu bereiten.

Italiano :

Quando la musica arriva al vostro tavolo…

Lasciatevi trasportare da un programma musicale vario, pensato per regalarvi una serata calda e intima.

Espanol :

Cuando la música llega a su mesa…

Déjese llevar por un programa musical variado, diseñado para ofrecerle una velada cálida e íntima.

