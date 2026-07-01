Apéro musical avec le quartet Paprika au Fournil le Pain de Paulhe Café Fournil, le pain de Paulhe Paulhe
samedi 18 juillet 2026 · Café Fournil, le pain de Paulhe · Paulhe
Informations pratiques
Paulhe
Apéro musical avec le quartet Paprika au Fournil le Pain de Paulhe
Café Fournil, le pain de Paulhe 4 places St Amans Paulhe Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le café-fournil Le Pain de Paulhe organise une soirée concert le samedi 18 juillet 2026. Le quartet Paprika y emmènera le public en voyage au cœur des musiques d’Europe de l’Est, dans une ambiance conviviale et 100 % bio. Entrée libre.
INFOS PRATIQUES
Ouverture des portes à 19h30
Début du concert à 20h
Entrée libre
Où ? Café-fournil Le Pain de Paulhe 4 pl. St Amans 12520 Paulhe
Parking en bas du village puis suivez les flèches Le Pain de Paulhe dans le village.
Infos 07 65 79 37 89
LE GROUPE
Paprika ce sont trois syllabes colorées pour un quartet doucement épicé qui vous plonge au cœur des musiques d’Europe
de l’est. Propulsés par la rythmique boisé de la contrebasse et enveloppante de l’accordéon; violon et clarinette
virevoltent et s’entremêlent avec virtuosité. Laissez vous porter par le plaisir communicatif des musiciens pour un voyage
joyeusement nostalgique en direction de l’orient. Mais attention au grès des escales l’aventure réserve toujours quelques
surprises !
SUR PLACE
Buvette 100% bio Choix de bières et limonades des Brasseurs de la Jonte, vin au verre, jus de pomme de Compeyre,
nectar de cerise de Paulhe.
A grignoter Assiette tapas olives, amandes et crackers, biscuits maison
Assiette de produits locaux & bio UNIQUEMENT SUR RESERVATION
au 07 65 79 37 89 au plus tard le mardi 14 juillet
– Assiette Aveyronnaise Bio 13€: Charcuterie de Loïc Alméras (La Cresse), tome de brebis et pérail du Gaec des
Truels du Larzac, légumes de saison, aromatiques du jardin, servis avec une sélection de 3 de nos pains au levain
naturel: nature sauvage, olives de Kalamata et Pouncho (abricot raisin amande).
– Assiette Végétarienne Bio 10€: Préparation maison à tartiner, tome de brebis et pérail bio du Gaec des Truels
du Larzac, légumes de saison, aromatiques du jardin, servis avec une sélection de 3 de nos pains au levain
naturel: nature sauvage, olives de Kalamata et Pouncho (abricot raisin amande).
LIENS
Evènement facebook https://fb.me/e/4yhYNNsWM
Facebook Paprika: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063589386591
Facebook fournil https://www.facebook.com/lepaindepaulhe/
Instagram fournil @lepaindepaulhe
Site du café-fournil lepaindepaulhe.fr .
Café Fournil, le pain de Paulhe 4 places St Amans Paulhe 12520 Aveyron Occitanie +33 7 65 79 37 89 fournil@lepaindepaulhe.fr
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English :
L’événement Apéro musical avec le quartet Paprika au Fournil le Pain de Paulhe Paulhe a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)