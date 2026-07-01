Apéro musical avec le quartet Paprika au Fournil le Pain de Paulhe Café Fournil, le pain de Paulhe Paulhe

Informations pratiques

Paulhe

Apéro musical avec le quartet Paprika au Fournil le Pain de Paulhe

Café Fournil, le pain de Paulhe 4 places St Amans Paulhe Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le café-fournil Le Pain de Paulhe organise une soirée concert le samedi 18 juillet 2026. Le quartet Paprika y emmènera le public en voyage au cœur des musiques d’Europe de l’Est, dans une ambiance conviviale et 100 % bio. Entrée libre.

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes à 19h30

Début du concert à 20h

Entrée libre

Où ? Café-fournil Le Pain de Paulhe 4 pl. St Amans 12520 Paulhe

Parking en bas du village puis suivez les flèches Le Pain de Paulhe dans le village.

Infos 07 65 79 37 89

LE GROUPE

Paprika ce sont trois syllabes colorées pour un quartet doucement épicé qui vous plonge au cœur des musiques d’Europe

de l’est. Propulsés par la rythmique boisé de la contrebasse et enveloppante de l’accordéon; violon et clarinette

virevoltent et s’entremêlent avec virtuosité. Laissez vous porter par le plaisir communicatif des musiciens pour un voyage

joyeusement nostalgique en direction de l’orient. Mais attention au grès des escales l’aventure réserve toujours quelques

surprises !

SUR PLACE

Buvette 100% bio Choix de bières et limonades des Brasseurs de la Jonte, vin au verre, jus de pomme de Compeyre,

nectar de cerise de Paulhe.

A grignoter Assiette tapas olives, amandes et crackers, biscuits maison

Assiette de produits locaux & bio UNIQUEMENT SUR RESERVATION

au 07 65 79 37 89 au plus tard le mardi 14 juillet

– Assiette Aveyronnaise Bio 13€: Charcuterie de Loïc Alméras (La Cresse), tome de brebis et pérail du Gaec des

Truels du Larzac, légumes de saison, aromatiques du jardin, servis avec une sélection de 3 de nos pains au levain

naturel: nature sauvage, olives de Kalamata et Pouncho (abricot raisin amande).

– Assiette Végétarienne Bio 10€: Préparation maison à tartiner, tome de brebis et pérail bio du Gaec des Truels

du Larzac, légumes de saison, aromatiques du jardin, servis avec une sélection de 3 de nos pains au levain

naturel: nature sauvage, olives de Kalamata et Pouncho (abricot raisin amande).

LIENS

Evènement facebook https://fb.me/e/4yhYNNsWM

Facebook Paprika: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063589386591

Facebook fournil https://www.facebook.com/lepaindepaulhe/

Instagram fournil @lepaindepaulhe

Site du café-fournil lepaindepaulhe.fr .

Café Fournil, le pain de Paulhe 4 places St Amans Paulhe 12520 Aveyron Occitanie +33 7 65 79 37 89 fournil@lepaindepaulhe.fr

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English :

L’événement Apéro musical avec le quartet Paprika au Fournil le Pain de Paulhe Paulhe a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)