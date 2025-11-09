Apéro musical avec Pas de Deux MaDamenFrance Monclar
Apéro musical avec Pas de Deux
MaDamenFrance 33 Rue du 11 Novembre 1918 Monclar Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Dans la cave de MaDamenFrance, un apéro dans une ambiance sympa.
La musique d’autrefois en anglais et français.
Au chapeau.
Buvette.
MaDamenFrance 33 Rue du 11 Novembre 1918 Monclar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 41 08
English : Apéro musical avec Pas de Deux
In the cellar of MaDamenFrance, an aperitif in a friendly atmosphere.
Old-time music in English and French.
By the hat.
Refreshment bar.
German : Apéro musical avec Pas de Deux
Im Keller von MaDamenFrance gibt es einen Aperitif in netter Atmosphäre.
Musik aus alten Zeiten auf Englisch und Französisch.
Mit einem Hut.
Getränkestand.
Italiano :
Nella cantina di MaDamenFrance, un aperitivo in un’atmosfera amichevole.
Musica d’epoca in inglese e francese.
Cappelli in testa.
Bar per il rinfresco.
Espanol : Apéro musical avec Pas de Deux
En la bodega de MaDamenFrance, un aperitivo en un ambiente agradable.
Música antigua en inglés y francés.
Sombreros puestos.
Bar de refrescos.
L’événement Apéro musical avec Pas de Deux Monclar a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Lot-et-Tolzac