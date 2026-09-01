Informations pratiques

La Salvetat-Peyralès

Apéro Musical avec Roda Bossa Velha

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Entre bossa nova et rythmes latinos, venez prolonger les soirées d’été en terrasse !

L’Hôtel Panissal vous invite à boire un verre, ou vous régaler d’une pizza, le tout dans une ambiance musicale aux accents chaloupés…

Buvette associative Adhésion à 1€ obligatoire pour pouvoir consommer.

Avec la Pizza des Cailleries ( contact Byron 06.34.38.21.50) .

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Between bossa nova and Latin rhythms, come and enjoy the summer evenings on the terrace!

The Hôtel Panissal invites you to enjoy a drink or treat yourself to a pizza, all while taking in the musical atmosphere with its swaying rhythms…

L’événement Apéro Musical avec Roda Bossa Velha La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)