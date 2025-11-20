Apéro musical et beaujolais nouveau aux Avisés par Cat et Sly Aux avisés par Cat et Sly Saint-Avit-de-Vialard

Apéro musical et beaujolais nouveau aux Avisés par Cat et Sly

Aux avisés par Cat et Sly 2 place de l'église Saint-Avit-de-Vialard Dordogne

19h. Apéro musical avec le groupe groupe Fosforró, un duo musical périgourdin teinté d’airs brésiliens et beaujolais nouveau proposé par Sylvain. Sans réservation

Apéro musical by Cathrine & Sylvain avec le groupe Fosforró, un duo musical périgourdin teinté d’airs brésiliens, ou l’accordéon, la voix et les percussions se mélangent dans un répertoire festif, joyeux et participatif.

Mais au fait… c’est quoi un apéro musical ?

Un moment simple, gourmand et convivial, où la musique est au rendez-vous !

Pas besoin de réserver, il y aura toujours une place pour vous.

Côté assiette Cathrine régale avec une sélection de petites bouchées à partager + une découverte street food comfort food à savourer.

Côté bar Sylvain vous attend avec ses choix de Beaujolais nouveau Village préféré

Alors, prêts à trinquer, grignoter et vibrer en musique ? .

English : Apéro musical et beaujolais nouveau aux Avisés par Cat et Sly

19h. Musical aperitif with the group Fosforró, a musical duo from the Périgord region with Brazilian tunes, and a Beaujolais Nouveau offering by Sylvain. No reservation required

German : Apéro musical et beaujolais nouveau aux Avisés par Cat et Sly

19h. Musikalischer Aperitif mit der Gruppe Fosforró, einem musikalischen Duo aus dem Perigord mit brasilianischen Klängen, und neuer Beaujolais, der von Sylvain angeboten wird. Ohne Reservierung

Italiano :

19h. Aperitivo musicale con il gruppo Fosforró, un duo musicale del Périgord dal sapore brasiliano e un Beaujolais Nouveau offerto da Sylvain. Non è necessaria la prenotazione

Espanol : Apéro musical et beaujolais nouveau aux Avisés par Cat et Sly

19h. Aperitivo musical con el grupo Fosforró, dúo musical del Périgord con sabor brasileño y un Beaujolais Nouveau ofrecido por Sylvain. No es necesario reservar

