Apéro Musical Le Baïona Brie

14 Rue d’Anjou Brie Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-14 18:30:00
Avec la participation de musiciens professionnels et amateurs du territoire, venez savourer un moment convivial et musical aux couleurs de la Nouvelle-Orléans !
Au menu groove, cuivres, ambiance chaleureuse… et quelques notes de swing à l’apéro !
Un moment festif imaginé dans le cadre du projet La Grande Déambule , résidence artistique autour de la musique, du chant et de la danse, portée par Engrenage[s] sur le territoire de Roche aux Fées Communauté.
Ouvert à toutes et à tous
Gratuit
Le 14/11/2025
rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87
14 Rue d’Anjou Brie 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87
