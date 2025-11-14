Apéro Musical Le Baïona Brie

Apéro Musical Le Baïona Brie vendredi 14 novembre 2025.

Apéro Musical Le Baïona

14 Rue d’Anjou Brie Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Avec la participation de musiciens professionnels et amateurs du territoire, venez savourer un moment convivial et musical aux couleurs de la Nouvelle-Orléans !

Au menu groove, cuivres, ambiance chaleureuse… et quelques notes de swing à l’apéro !

Un moment festif imaginé dans le cadre du projet La Grande Déambule , résidence artistique autour de la musique, du chant et de la danse, portée par Engrenage[s] sur le territoire de Roche aux Fées Communauté.

Informations pratiques

Ouvert à toutes et à tous

Gratuit

Le 14/11/2025

Infos et réservations

rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

+33 2 99 43 64 87

