Apéro musical « Opérette Marseillaise » avec le duo Mickaël AYARI et Loïc WARO Samedi 20 septembre, 18h00 Médiathèque Simone VEIL Bouches-du-Rhône

Tout public, entrée libre

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Autour de l’oeuvre de Vincent SCOTTO, avec le concours de Club Convergences.

Médiathèque Simone VEIL Rue de l’ancien hôpital 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 32 70 60
Ville de La Ciotat