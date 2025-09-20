Apéro musical « Opérette Marseillaise » avec le duo Mickaël AYARI et Loïc WARO Médiathèque Simone VEIL La Ciotat

Apéro musical « Opérette Marseillaise » avec le duo Mickaël AYARI et Loïc WARO Samedi 20 septembre, 18h00 Médiathèque Simone VEIL Bouches-du-Rhône

Tout public, entrée libre

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Autour de l’oeuvre de Vincent SCOTTO, avec le concours de Club Convergences.

Médiathèque Simone VEIL Rue de l’ancien hôpital 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 32 70 60

Ville de La Ciotat