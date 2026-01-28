APÉRO MUSICAL Saint-Martin-de-Boubaux

APÉRO MUSICAL

Rendez-vous vendredi 13 février au café-resto L’Essentiel à 18h30 pour un apéro musical accompagné à la guitare et au chant. Chanson française, interprétée par Philippe. .

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com

English :

Rendezvous for a musical aperitif accompanied by guitar and vocals. French songs, performed by Philippe.

