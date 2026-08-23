APERO MUSIQUE DE RENTREE Thézan-lès-Béziers
samedi 5 septembre 2026 · Thézan-lès-Béziers
Informations pratiques
Thézan-lès-Béziers
APERO MUSIQUE DE RENTREE
Place de L Hôtel de ville Thézan-lès-Béziers Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Comme LES JEUDIS de juin! Apéro Musique de 18h30 à 22h30 sur la place de la Mairie, avec un groupe de jazz, des food truck, des viticulteurs…
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Place de L Hôtel de ville Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 000000000
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English : APERO MUSIQUE DE RENTREE
Just like THURSDAYS in June! Music and drinks from 6:30 p.m. to 10:30 p.m. at Town Hall Square, featuring a jazz band, food trucks, winemakers…
L’événement APERO MUSIQUE DE RENTREE Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT AVANT-MONTS